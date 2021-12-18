В Греции произошло мощное землетрясение: чувствовалось довольно сильно даже в подвалах

В Греции произошло мощное землетрясение: чувствовалось довольно сильно даже в подвалах

Толчки ощущались от Афин к Криту.

В субботу, 18 декабря, в южной части Греции произошло мощное землетрясение. Повреждений или пострадавших в результате колебаний нет.

Об этом пишет Ekathimerini.

Также читайте В Черниговской области произошло землетрясение

Подземный толчок произошел в 05:16 в море между Пелопоннесом и островом Крит. Колебания возникли на глубине почти 58 км, магнитуда землетрясения составила 5,4 балла.

Греческие СМИ сообщают, что толчки ощущались от Афин до Крита.

"Это было около пяти секунд, и чувствовалось довольно сильно даже в подвале здания", – написал один из свидетелей города Ханья на Крите на доске свидетельств Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Пожарная служба Греции заявила, что никаких сообщений о повреждениях нет.

"Из-за значительной глубины толчки ощущались на более широкой территории", — объяснил Эфтимиос Леккас, глава греческой организации по антисейсмическому планированию.

Напомним, 14 декабря в Индонезии у побережья провинции Южный Сулавеси произошло мощное землетрясение, магнитудой 7,4.

Читайте также: