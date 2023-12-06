В Греции распространили слухи о "нашествии клопов", чтобы отпугнуть туристов

В Греции придумали кризис с клопами, чтобы отпугнуть туристов от аренды.

Министерство здравоохранения Греции обратилось в полицию с просьбой о помощи против "мистификаторов", придумавших слухи о якобы нашествии клопов в Афинах, чтобы отпугнуть иностранных туристов от аренды квартир в столице.

Об этом пишет The Guardian.

В заявлении Минздрава говорится, что плакаты, расклеенные возле многоквартирных домов в центре Афин с фальшивыми логотипами министерства и муниципалитета столицы, "полностью поддельные".

На плакатах, адресованных "уважаемым посетителям" на английском языке с ошибками, утверждалось, что органы здравоохранения приказали местным "частным гостевым домам" провести эвакуацию "в целях защиты общественного здоровья арендаторов".

Ссылаясь на несуществующее нашествие клопов, "мистификаторы" угрожали посетителям штрафом в размере 500 евро, если они не покинут жилье, и вежливо пожелали им приятного пребывания в Греции.

В дополнение к кризису стоимости жизни, в Афинах и других частях Греции сталкиваются с жилищными проблемами, что в значительной степени обусловлено распространением краткосрочной аренды квартир – преимущественно для иностранных туристов.

Это способствовало резкому росту стоимости долгосрочной аренды жилья для греков. Стоимость недвижимости также растет частично из-за программы "золотых виз", предлагающей статус резидента лицам, инвестирующим в недвижимость.

В то же время туризм является ключевым двигателем греческой экономики, на который приходится пятая часть годового объема доходов, а 2023 год, как ожидается, станет рекордным по количеству туристов.

Министерство здравоохранения заявило, что проинформировало полицию, чтобы она сделала все необходимое для этой мистификации. Ведомство отметило, что "никому не позволено терроризировать и дезинформировать общественность" по вопросам общественного здоровья.

Напомним, в Париже участились случаи укусов клопами. Местные сообщают о насекомых в гостиницах, метро и поездах.

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