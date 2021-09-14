В Греции разбился самолет со свидетелем по делу экс-премьер-министра Израиля

В Греции разбился самолет со свидетелем по делу экс-премьер-министра Израиля

Авиакатастрофа произошла возле аэропорта на острове Самос.

В авиакатастрофе на острове Самос (Греция) погиб бывший чиновник министерства связи Израиля Хаим Герон. Чиновник был одним из свидетелей по делу о коррупции бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает во вторник, 14 сентября, агентство Associated Press.

Катастрофа частного самолета Cessna-182 случилась вечером 13 сентября возле аэропорта на острове Самос.

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Как говорится в сообщении, на борту самолета находился 69-летний Хаим Герон и его жена. Их тела обнаружила береговая охрана через несколько часов после авиакатастрофы в море.

Погибший чиновник должен был свидетельствовать на суде по делу бывшего израильского премьера, которого подозревают в мошенничестве, взяточничестве и нецелевом расходовании средств. Кроме него, в списке свидетелей обвинения — еще более 300 человек.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом. На месте обнаружили четыре тела.

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