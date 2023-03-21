В Греции разоблачили российскую шпионку, которая пыталась получить доступ к данным умерших людей

35-летняя женщина раньше работала в Мексике и Черногории по фальшивому паспорту гражданки Перу.

Служба национальной разведки Греции разоблачила российскую шпионку, которая под прикрытием владелицы магазина вязаных вещей пыталась получить доступ к данным умерших людей.

Об этом сообщает издание Protothema.

По данным разведки, 35-летняя Ирина Смирева, ранее работавшая в Мексике и Черногории по фальшивому паспорту гражданки Перу, в Греции за 5 млн долларов "приобрела" документы на имя Марии Цаллы.

По новому удостоверению россиянка стала дочерью греческих эмигрантов, которая переехала в столицу Греции еще ребенком и год спустя натурализовалась.

Женщина открыла магазин вязаных вещей в центральном афинском районе Паграти.

Как сообщает разведка, шпионка работала на Службу внешней разведки или Главное разведывательное управление РФ. Она принадлежит к особой категории шпионов-"нелегалов", ссылаемых в страны Запада для "исполнения особой роли".

Смирева попала в поле зрения греческих спецслужб после того, как была обнаружена связь с ней двух российских агентов, арестованных в Словении в начале 2023 года. Также россиянка пыталась получить доступ к базе данных умерших людей в Греции, являющейся привычной практикой агентов.

Женщину не успели задержать. Накануне она уехала из Греции, закрыв магазин и удалив все профили в соцсетях.

Напомним, что в Кремле запретили пользоваться iPhone и обязали купить телефоны других марок.

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