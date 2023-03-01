В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда: есть погибшие и пострадавшие

Несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись.

В ночь на среду, 1 марта, в области Фесалия на севере Греции, столкнулись пассажирский и грузовой поезда. На месте инцидента произошел пожар. В настоящее время известно о 16-ти погибших и 85-х пострадавших.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на греческих спасателей.

Как известно, несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись. По меньшей мере 25 пострадавших получили серьезные травмы, сообщили в больнице города Лариса.

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда

"Это было очень мощное столкновение. Это ужасная ночь...", — сказал губернатор Фессалии Костас Агорастос.

Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы. На месте инцидента работают пожарные и медики. Привлечены краны и другая специальная техника, чтобы повысить эффективность работ.

Ранее мы сообщали, что в Польше украинский водитель на легковушке съехал с дороги на рельсы, где в автомобиль врезался поезд. Из-за аварии экстренным службам пришлось эвакуировать 140 пассажиров.

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