В Греции в затонувшем городе нашли изображение легендарного героя Троянской войны: фото

Археологи подтвердили, что руины Саламина точно соответствуют описанию, предоставленному греческим географом почти 2 тысячи лет назад.

В подводных развалинах древнего города Саламин, расположенного на острове близ Афин, археологи обнаружили уникальные артефакты, предоставляющие ценную информацию о прошлом местности и ее великом герое Аяксе.

Об этом сообщает Live Science.

Саламин известен своей ролью в персидских войнах. Особое значение имела битва при Саламине, когда греческий флот одержал победу над персидскими захватчиками. Однако, до второго века нашей эры город начал терять свою славу, и многие его архитектурные артефакты были затоплены. Греческий географ Павсаний описал остатки рыночной площади, храма Аякса и его статуи из темного дерева.

Археологи изучали затонувшие руины Саламина несколько лет и в 2021 году обнаружили плотину, служившую системой укреплений древнего города. Теперь они объявили об открытии массивного здания, под названием стоа, которое являлось ключом к пониманию истории Саламина.

Руины Саламина

Сохранившаяся в приличном состоянии стоа. Внутри были найдены артефакты разных периодов времени, включая керамику и бронзовые монеты. Особое внимание привлекла верхняя часть мраморной стелы с изображением стоящего бородатого мужчины, вероятнее всего, самого Аякса. Это – важная находка для понимания истории и культуры Саламина.

Археологи подтвердили, что руины Саламина точно соответствуют описанию, предоставленному Павсанием почти 2 тысячи лет назад.

Напомним, в Сербии шахтеры случайно наткнулись на древний римский корабль.

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