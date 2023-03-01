В Греции выросло количество жертв после аварии на железной дороге, начальник станции был арестован: что известно

В результате смертельной аварии в ночь на 1 марта на севере Греции, где столкнулись пассажирский и грузовой поезда, число жертв выросло до 36 человек, многие пассажиры получили травмы. Полиция арестовала начальника станции.

Об этом пишет Associated Press.

По словам представителя полиции, 59-летний начальник станции, возле которой произошла железнодорожная катастрофа, был задержан. Обвинения будут объявлены в ближайшее время. Еще два человека были задержаны для допроса.

В Греции объявили трехдневный траур. В разборе завалов и поиске погибших спасателям будут помогать военные.

Как сообщают местные СМИ, пока не удалось установить, с какой скоростью двигались поезда перед смертельным столкновением, однако тела некоторых жертв были найдены в 30-40 метрах от места аварии.

По словам представителей власти, многие из 350 человек, находившихся на борту пассажирского поезда, были студентами, возвращавшимися с празднования карнавала в Греции. В этом году трехдневный фестиваль, предшествующий Великому посту, отмечали впервые с начала пандемии в 2020 году.

Президент греческого профсоюза железнодорожников Яннис Нитсас рассказал, что среди погибших в аварии было восемь работников железной дороги, в том числе двое машинистов грузового поезда и двое машинистов пассажирского поезда.

Напомним, в Греции в ночь на 1 марта пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоник, лоб в лоб столкнулся с грузовым поездом возле города Лариса. СМИ Греции назвали аварию величайшей железнодорожной катастрофой в истории страны. В спасательных работах задействовано 150 сотрудников служб экстренной помощи, 40 единиц спецтехники и подъемные краны.

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