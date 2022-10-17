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В Греции заявили о сотне голых нелегалов, задержанных на границе с Турцией: фото

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В Греции заявили о сотне голых нелегалов, задержанных на границе с Турцией: фото

Фото: twitter.com

Греческие власти обвиняют соседнюю страну в издевательстве над мигрантами и призывают Анкару защитить свои границы с Евросоюзом.

Министр миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что полиция задержала на турецкой границе 92 мигранта, которых в Турции раздели догола и заставили пересечь границу в лодках.

В подтверждение этого заявления чиновник опубликовал в Twitter соответствующее фото.

Как сообщает Associated Press, мигранты, якобы, рассказали полиции и офицерам пограничного агентства Европейского Союза, что турецкие власти заставили их сесть в три автомобиля, доставивших их к границе. Мигранты свидетельствуют, что их заставили раздеться догола, сесть на лодки и пересечь реку Эврос, являющейся границей между странами.

“Поведение Турции по поводу 92 мигрантов, которых мы спасли на границе, является позором для цивилизации. Мы ожидаем, что Анкара расследует инцидент и наконец-то защитит свои границы с ЕС”, — написал министр.

В Турции этот случай назвали "фейковыми новостями". Спикер президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что это провокация греческой стороны.

"Греция еще раз показала всему миру, что она не уважает достоинство беженцев, размещая фотографии этих угнетенных людей, которых она депортировала", — сказал он.

Заместитель министра внутренних дел Исмаил Катакли написал в Twitter, что фотография демонстрирует жестокость Греции. "Тратьте свое время на соблюдение прав человека, а не на манипуляции и нечестность!" – написал он.

Напомним, ранее в греческих водах затонули две лодки с мигрантами. По последним данным, 15 человек погибли, десятки считаются пропавшими без вести.

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