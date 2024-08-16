В Гренландии зафиксировали мегацунами высотой 200 метров: сейсмологи шокированы последствиями

Огромное цунами вызвало "стоячую волну", которая на неделю затопила целый фьорд и фиксировалась сейсмографами от Аляски до Германии.

На восточном побережье Гренландии произошел огромный оползень, который вызвал мегацунами высотой 200 метров. Но ученых шокировала не высота волны – гораздо удивительнее и страшнее оказались последствия цунами, которые сейсмологи наблюдали еще семь дней после оползня.

Об этом пишет IFLScience.

Событие произошло в сентябре 2023 года и осталось практически незамеченным, так как стихии нечего было разрушать и некого убивать в этом практически безлюдном месте с суровым климатом. И только спустя год ученые рассказали об удивительных и пугающих последствиях – появлении второго типа волны, которая заставила воды фьорда "встать на дыбы" и неделю биться в скалистые берега.

Чаще всего цунами вызываются извержениями вулканов или подводными землетрясениями. Но есть еще одна причина – сход в воду лавины или оползня. И такой вид цунами достаточно распространен, хотя зачастую менее разрушителен, так как происходит в северных малонаселенных районах.

Одно из таких цунами в 1958 году вызвало на Аляске волны высотой 524 метра – самые высокие за всю историю наблюдений. Но при этом жертвами стихии стали всего пять человек и 4 квадратных километра леса.

В сентябре 2023 года сейсмологи из Немецкого исследовательского центра по геонаукам GFZ обнаружили двойной сигнал в районе восточного побережья Гренландии. Первая его "нота" соответствовала возникновению мегацунами высотой более 200 метров, которое промчалось по 20-километровому фьорду и быстро затихло, оказавшись в открытом океане.

А вот вторая "нота" оказалась гораздо интереснее. Это был так называемый сигнал с очень длинным периодом (VLP), который создавала сейша – "стоячая волна", которая заставляет всю толщу воды резонировать и буквально "вставать на дыбы".

"Тот факт, что сигнал стоячей волны, вызванной оползнем в отдаленном районе Гренландии, можно было наблюдать по всему миру в течение более семи дней, является захватывающим. Именно этот сигнал и привлек внимание сейсмологов. Анализ сейсмического сигнала может привести к улучшению мониторинга подобных событий в будущем. Если бы мы не изучали это событие сейсмически, то мы бы не узнали о сейше, образовавшейся в системе фьордов", — рассказала Анджела Каррильо-Понсе из GFZ.

В поиске источника цунами ученые проанализировали спутниковые снимки Гренландии и обнаружили возле фьорда Диксон участок скал, который "был здесь вчера и пропал сегодня". То есть огромный кусок скалы оторвался и вызвал оползень, который прошел почти 2 километра, захватывая на своем пути еще лед и камни, пока не достиг берега фьорда и не упал в воду с высоты 300-400 метров.

Никто не видел, что произошло с водами фьорда. Восстановить события позволили только результаты сейсмических наблюдений. Сейша, образовавшаяся после схода основной волны цунами, подняла воды фьорда больше чем на 2,5 метра и билась между его боковыми берегами с периодичностью меньше двух минут. При этом стоит отметить, что ширина фьорда составляет 2 км.

"Впечатляет то, что мы смогли использовать качественные данные со станций, расположенных так далеко, как Германия, Аляска и Северная Америка, и что эти записи были достаточно сильными по крайней мере в течение одной недели", — сказала Каррильо Понсе.

Причина оползня достоверно не известна. Однако ученые считают, что скалы Гренландии нестабильны и удерживают их только ледники. Поэтому вероятная причина оползней – таяние ледников, вызванной изменениями климата. В пользу этой гипотезы говорит и то, что большинство подобных событий происходят в конце лета.

Напомним, на итальянском острове Сицилия снова проснулся вулкан Этна. Ночью из одного кратера началось извержение и продолжалось целый день. Фонтан лавы поднялся на высоту до 10 километров.

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