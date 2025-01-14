В Гренландии заявили, что готовы к сотрудничеству с США: на каких условиях

Гренландия с готовностью будет укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами, но только на своих условиях.

Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает Reuters.

Он заявил, что правительство ищет пути для налаживания сотрудничества с администрацией Дональда Трампа, но решения о любых действиях будут приниматься в Гренландии.

"Независимость Гренландии — это дело Гренландии, в том числе относительно использования ее земли, поэтому именно Гренландия будет решать, до какого соглашения нам следует прийти", — заявил Эгеде, отвечая на вопрос о расширении военного потенциала США на острове.

В понедельник премьер созвал на переговоры лидеров партий Гренландии, чтобы обсудить общий подход к сотрудничеству с Вашингтоном.

"Это первый раз, когда в Гренландию прислушались так внимательно. Нам нужно сохранять спокойствие, воспользоваться ситуацией и объединиться", – добавил премьер.

На вопрос о возможном применении силы со стороны США, премьер Гренландии отвел: "Когда мы впервые об этом услышали, это настораживало. Но вчера вице-президент заявил, что они не заинтересованы в применении оружия. Наш интерес — в сотрудничестве".

Напомним, ранее сообщалось, что соратники Трампа в Конгрессе подготовили законопроект "о покупке Гренландии".

Кроме того, мы ранее информировали, что у Трампа заявили, что не исключают силовой вариант присоединения Гренландии к США.

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