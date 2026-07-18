В Греции объяснили почему блокируют новые санкции против России

Флаг Греции / © pixabay.com

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Греция, на этой неделе выразившая несогласие с отдельными положениями 21-го пакета санкций Европейского Союза против России, предупредила о возможных негативных последствиях для европейского бизнеса.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Афины выразили обеспокоенность из-за возможного запрета на поставку российского газа в третьи страны. По мнению греческой стороны, такое решение может привести к потере европейскими компаниями доли мирового рынка в пользу не входящих в ЕС конкурентов.

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Reuters напоминает, что Греция является одним из крупнейших мировых игроков на рынке танкеров-газовозов и доминирует в этом сегменте среди стран Европы, конкурируя с Японией, Китаем и США.

«С точки зрения Афин, любой новый пакет ограничительных мер должен быть тщательно выверен, чтобы максимально усилить давление на Москву, минимизируя при этом непредвиденные последствия для европейского бизнеса, потребителей и конкурентоспособности», — заявил один из правительственных чиновников.

По его словам, санкционная политика не должна приводить к тому, что европейские компании будут терять целые сектора экономики или долю рынка в пользу государств, не являющихся членами ЕС.

«Санкции должны подрывать экономический потенциал России, а не создавать стратегические выгоды для других стран за счет Европы», — подчеркнул собеседник Reuters.

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Ранее сообщалось, что Греция отказалась передавать Украине ракеты в системы Patriot, в которых истекает срок годности к применению.

Мы ранее информировали, что Евросоюз отложил принятие 21-го пакета санкций против России после возражений Греции.

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