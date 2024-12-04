В Грозном БпЛА атаковал казарму полка спецназа Кадырова (фото)

Ночью в аэропорту Грозного отменили рейсы и объявляли план "Ковер".

В Чечне в городе Грозном 4 декабря беспилотник нанес удар по казарме полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Грозном в 5:00 раздался мощный взрыв рядом с базой полка спецназа Кадырова. По предварительным данным, причиной взрыва могла быть атака беспилотника.

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Ночью в аэропорту Грозного отменили рейсы и объявляли план "Ковер".

Позже телеграм-каналы со ссылкой на источники начали информировать о попытке удара беспилотником по зданию казармы ППСН им. Ахмата Кадырова. Из-за взрыва пострадавших нет.

Повреждена казарма полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова/Фото: российские телеграмм-каналы

Напомним, 29 октября лидер Чечни Рамзан Кадыров заявлял об атаке дронов на университет спецназа в Гудермесе.

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