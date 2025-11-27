В Грозном ударные дроны попали по воинской части полка "Ахмат-Север"

Дроны атаковали полк Росгвардии «Ахмат-Север» в Грозном / © скриншот с видео

Реклама

Байсангуровский район города Грозный в Чечне атаковали беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил мониторинговый ресурс Exilenova+ в Telegram.

Цель атаки — военная часть, где дислоцируется полк Росгвардии «Ахмат-Север».

Реклама

По имеющимся данным, дроны попали по территории военного объекта. Пока детали относительно последствий, разрушений и возможных потерь уточняются.

Дроны атаковали полк Росгвардии «Ахмат-Север» в Грозном / © скриншот с видео

Полк «Ахмат-Север» является одним из подразделений, задействованных в войне против Украины.

Напомним, в России Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) подтвердил атаку дронов на свои здания в Новороссийске в ночь на 25 ноября. Из-за удара повреждено административное здание на морском нефтяном терминале.