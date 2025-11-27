- Дата публикации
В Грозном ударные дроны попали по воинской части полка "Ахмат-Север"
Полк Росгвардии «Ахмат-Север» является одним из подразделений, задействованных в войне против Украины.
Байсангуровский район города Грозный в Чечне атаковали беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщил мониторинговый ресурс Exilenova+ в Telegram.
Цель атаки — военная часть, где дислоцируется полк Росгвардии «Ахмат-Север».
По имеющимся данным, дроны попали по территории военного объекта. Пока детали относительно последствий, разрушений и возможных потерь уточняются.
Напомним, в России Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) подтвердил атаку дронов на свои здания в Новороссийске в ночь на 25 ноября. Из-за удара повреждено административное здание на морском нефтяном терминале.