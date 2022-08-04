В Грузии бар ввел "визы" на вход для россиян: среди требований – сказать "Слава Украине" (фото)

Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел "визы" на вход для российских посетителей. Так, они должны заполнить анкету, согласившись с ее пунктами об осуждении войны РФ против Украины.

Кроме того, в анкете есть пункты, касающиеся оккупации Грузии.

Об этом говорит информация на сайте бара.

"Мы выступаем за равенство и единство, но должны быть уверены, что промытые мозги российских империалистов не окажутся в нашем баре", – говорится в заявлении заведения.

Чтобы попасть в бар, каждый россиянин должен согласиться в анкете с тем, что президент РФ Владимир Путин – диктатор. Также посетителю необходимо заверить, что он не голосовал за диктатора.

Среди пунктов анкеты – свидетельствующие об осуждении войны РФ против Украины и оккупации территорий государства.

Кроме того, потенциальные россияне-посетители бара должны признать, что РФ оккупировала грузинские города и согласиться с посланием к российскому военному кораблю.

Фото: Dedaena Bar

А на финише заполнения анкеты бара следует сказать: "Слава Украине".

Кроме того, в анкете указан список правил, которые россиян просят соблюдать:

не разговаривать на русском языке,

не предлагать заплатить рублями,

не вступать в политические дискуссии под хмельком,

выучить на грузинском языке слова "Добрый день", "Спасибо" и т.д.

Чтобы каждый посетитель внимательно ознакомился с правилами, посреди перечня пунктов анкеты, которые нужно пометить галочкой, работники бара оставили фразу "Оставьте это поле пустым, чтобы получить визу".

Фото: Dedaena Bar

Напомним, ранее пограничники сообщили, сколько россиян подалось на украинскую визу в течение первого месяца действия такого режима.

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