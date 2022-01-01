В Грузии более 200 поклонников Саакашвили прекратили голодовку

Сторонники Саакашвили прекратили массовую голодовку.
В Грузии массовая голодовка, начатая в поддержку заключенного экс-президента страны Михеила Саакашвили, прекращена.
Об этом сообщают "Новости Грузия" со ссылкой на главу крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия.
Около 200 поклонников Саакашвили с 21 декабря продолжали голодовку возле центрального офиса ЕНД в Тбилиси. Периодически кому-то из них приходилось оказывать медицинскую помощь. Экс-президент призвал их приостановить акцию.
"Михеил Саакашвили переживает за здоровье каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, поскольку голодание Саакашвили может привести к роковому результату. Мы решили перейти на следующий этап борьбы", — сказал Мелия.
Саакашвили, который был заочно осужден по двум уголовным делам, сейчас находится в тюрьме города Рустави.
Напомним, что омбудсманка Людмила Денисова призвала народного защитника Грузии Нино Ломджарию проверить соблюдение прав и свобод Михеила Саакашвили в тюрьме в Руставе.
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