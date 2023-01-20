В Грузии бывший военный устроил стрельбу с балкона: есть погибшие и раненые

В ночь на 20 января в грузинском городе Сагареджо бывший военный с балкона открыл огонь из автомата — погибли пять человек, еще пять получили ранения. Стрелка правоохранители обнаружили на месте происшествия уже мертвым.

Об этом пишет портал "Грузия online".

По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, неизвестно, почему мужчина начал стрельбу. Есть информация, что во время инцидента в доме со стрелком находился его совершеннолетний сын, который через некоторое время после начала происшествия покинул дом. Когда спецназ приехал задерживать нападающего и призвал сдаться, услышали выстрел, добавил министр.

"Спецназовцы открыли дверь… Когда они вошли, он лежал на кровати с огнестрельным оружием рядом, они зафиксировали, что из головы текла кровь. Там же были гранатные кольца, несколько штук. Могло быть заминировано, мы вызвали саперов", — добавил глава МВД Грузии.

При этом министр отметил, что сын обвиняемого ничего не может рассказать о случившемся.

По данным СМИ, стрелком оказался бывший военный Нодар Атуашвили 1974 года рождения, находившийся на военной службе с 2006 по 2021 год и проходивший службу в Афганистане. В то же время местные жители утверждают, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем и проходил лечение.

Напомним, в США 10-летний мальчик из штата Пенсильвания случайно убил своего старшего брата, застрелив его из ружья.