В Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах", а под парламентом вспыхнул массовый протест

В знак протеста митингующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза.

В Грузии во время заседания юридического комитета по правовым вопросам произошли столкновения между членами партии власти и представителями оппозиции.

Об этом пишет " Европейская правда ".

Известно, что силовое противостояние в комитете произошло между главой юридического комитета, членом правящей "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, и главой "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили.

В то же время под зданием парламента проходит митинг. В знак протеста люди принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза. Протестующие стоят с лозунгом: "Нет российскому закону в Грузии".

Как отмечается, слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" проходят в юридическом комитете после того, как их одобрили в пятницу комитеты обороны и по международным связям.

Тем временем под зданием парламента собралось немало полиции.