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В Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах", а под парламентом вспыхнул массовый протест

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах", а под парламентом вспыхнул массовый протест

Фото: pixabay.com

В знак протеста митингующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза.

В Грузии во время заседания юридического комитета по правовым вопросам произошли столкновения между членами партии власти и представителями оппозиции.

Об этом пишет " Европейская правда ".

Известно, что силовое противостояние в комитете произошло между главой юридического комитета, членом правящей "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, и главой "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили.

В то же время под зданием парламента проходит митинг. В знак протеста люди принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза. Протестующие стоят с лозунгом: "Нет российскому закону в Грузии".

Как отмечается, слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" проходят в юридическом комитете после того, как их одобрили в пятницу комитеты обороны и по международным связям.

Тем временем под зданием парламента собралось немало полиции.

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит по меньшей мере двум из 12 рекомендаций по получению статуса кандидата в ЕС.

Добавим, что Госдеп США уже несколько раз выразил глубокую обеспокоенность по поводу принятия в Грузии такого закона. Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов".

Предполагается, что в первом чтении проекты будут рассматриваться на следующей неделе. Затем правящая партия обещает отправить оба варианта Венецианской комиссии на экспертизу.

Напомним, что правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.

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Дата публикации
Просмотры
423
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