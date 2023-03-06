В Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах", а под парламентом вспыхнул массовый протест

В знак протеста митингующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза.
В Грузии во время заседания юридического комитета по правовым вопросам произошли столкновения между членами партии власти и представителями оппозиции.
Об этом пишет " Европейская правда ".
Известно, что силовое противостояние в комитете произошло между главой юридического комитета, членом правящей "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, и главой "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили.
В то же время под зданием парламента проходит митинг. В знак протеста люди принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза. Протестующие стоят с лозунгом: "Нет российскому закону в Грузии".
Как отмечается, слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" проходят в юридическом комитете после того, как их одобрили в пятницу комитеты обороны и по международным связям.
Тем временем под зданием парламента собралось немало полиции.
Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит по меньшей мере двум из 12 рекомендаций по получению статуса кандидата в ЕС.
Добавим, что Госдеп США уже несколько раз выразил глубокую обеспокоенность по поводу принятия в Грузии такого закона. Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов".
Предполагается, что в первом чтении проекты будут рассматриваться на следующей неделе. Затем правящая партия обещает отправить оба варианта Венецианской комиссии на экспертизу.
Напомним, что правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
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