В Грузии девять депутатов парламента пошли на радикальный шаг, чтобы поддержать Саакашвили

В Грузии девять депутатов парламента пошли на радикальный шаг, чтобы поддержать Саакашвили

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку.

Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента намерены голодать до тех пор, пока бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили не переведут из тюремной больницы в гражданскую медицинскую клинику.

Как сообщает "Грузия Онлайн", об этом заявил на брифинге в воскресенье, 14 ноября, один из участников голодовки Давид Киркитадзе.

Соратник Саакашвили напомнил, что экс-президент Грузии голодает уже 45-й день и при этом ему не предоставляются адекватные медицинские услуги.

“Мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Саакашвили в многофункциональную клинику, где его здоровью и жизни не будет угрожать опасность. Сейчас это наше единственное требование. Мы готовы довести нашу голодовку до конца”, — заявил он.

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Кроме Давида Киркитадзе, голодовку также объявили Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.

Ранее гражданская жена экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили нардепка Украины Елизавета Ясько сообщила, что состояние заключенного настолько ухудшилось, что его нужно эвакуировать в реанимацию.

Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18 из-за ухудшения состояния здоровья.

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