В Грузии готовы отменить скандальный закон об "иноагентах": партия власти назвала условие

Глава грузинской партии, формирующей правительство в стране, уверяет, что закон будет пересмотрен в случае вступления страны в ЕС.

В Грузии готовы отменить скандальный закон об "иноагентах", который вызвал протесты в стране, если таковым будет требование для вступления в Евросоюз.

Об этом заявил глава властной партии "Грузинская мечта" Иракли Гарибашвили, которого цитирует "Эхо Кавказа".

"Если нам скажут, что завтра мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его, переработать или принять новый", — сказал он.

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В то же время глава грузинской партии власти считает, что в ЕС "не готовы к расширению" и относительно Грузии нет единого мнения. Поэтому, по мнению Гарибашвили, принятие законопроекта не повлияет на темпы вступления Грузии в Европейский Союз.

По его словам, отношения Грузии и ЕС "достигли своего максимума" в декабре прошлого года, когда стране предоставили статус кандидата на вступление.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый грузинским парламентом в первом чтении законопроект "О прозрачности внешнего влияния", сравниваемый с российским "законом об иноагентах", в первую очередь направлен на защиту страны от "украинизации".

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