В Грузии исчезли два защитника этнических украинцев: что известно (фото)

Лидеры движения за права этнических украинцев пропали в Тбилиси

В Тбилиси исчезли украинские активисты Владимир Дубовский и Алина Савельева — лидеры организации «Единение украинцев исторических земель». Об их исчезновении сообщили в самой организации, заявив, что накануне вечером пару якобы вывезли на автомобиле неизвестные.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на информацию ряда изданий и ЕУИЗ — Единение Украинцев Исторических Земель.

По словам представителей движения, Дубовский и Савельева перестали выходить на связь, после чего знакомая активистов приехала в их дом. В квартире она нашла только замкнутого кота, а сосед сообщил подробности возможного угона.

Свидетели рассказали, что люди, которые забирали активистов, походили на сотрудников Службы государственной безопасности Грузии. Официальных подтверждений этому нет.

Владимир Дубовский и Алина Савельева. Фото: alin_nika/Instagram

Что известно о паре активистов в Грузии

Дубовский — соучредитель движения, по информации сайта организации, «защищает этнические права украинцев на исторических территориях, ныне в составе РФ». В России его преследуют по статье о терроризме и включили в реестр экстремистов и террористов в 2024 году. Савельеву преследуют по статье о «фейках об армии».

Оба с 2022 года находились в Грузии, однако убежище им не предоставили. Месяц назад пара пыталась вылететь в Сербию, но их сняли с рейса.

Грузинские Telegram-каналы сообщили, что МВД Грузии якобы подтвердило задержание активистов, но официальных заявлений от ведомства на момент публикации нет.

Позже стало известно, что Дубовский и Савельева были помещены в изолятор. Их якобы обвиняют в нарушении миграционного законодательства Грузии. Судебное заседание должно пройти 28 ноября.

