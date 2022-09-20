В Грузии мужчина захватил заложников в банке и требует $2 млн, вертолет и флаг России

Вооруженный мужчина в военной форме и маске захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси. Злоумышленник грозится подорвать бомбу, если через полтора часа не будут выполнены его требования.

В настоящее время в банке находятся 12 заложников.

Свое видеообращение грабитель выложил в соцсети через одного из захваченных людей, сообщает портал "Новости Грузия".

Так, злоумышленник требует 2 млн долл., микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, а также флаг России и "анкеси" (на грузинском языке – "удку", этим словом силовики иногда называют рацию).

В МВД Грузии заявили, что пока не получали сообщений о том, есть ли среди 12 заложников раненые. На месте находятся силы спецназа, бригады "скорой" и пожарные машины.

Грабитель утверждает, что подорвет установленную у входа в банк взрывчатку, если полиция начнет штурм. На теле мужчины закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Следствие открыло дела по четырем статьям – о противоправном приобретении-хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, террористическом акте и захвате заложников с террористической целью.

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Напомним, в Риме 8 часов спасали мужчину, который застрял в тоннеле, когда пытался ограбить банк.