В Грузии на протестах против лайнера с туристами из РФ задержали украинку – видео

В Грузии сообщили о задержании украинки на протестах в Батуми.

В грузинском порту Батуми на акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами была задержана гражданка Украины.

Как рассказал один из лидеров грузинской оппозиционной партии "Лело" Ираклий Купрадзе, у украинки забрали телефон и не разрешили ей звонить.

По информации "Эхо Кавказа", часть россиян покинули лайнер и сели в автобус. Участники протеста забросали этот автобус бутылками и яйцами.

Журналисты с места событий сообщают, что большинство пассажиров все еще находятся на борту корабля. МВД Грузии подтвердили задержание девяти участников акции.

На акции протеста в Батуми против россиян задержали украинку

31 июля круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами второй раз через несколько дней прибыл в порт Батуми в Грузии. На причале начались массовые протесты – на акцию собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты. Полиция установила там баррикады.

Что известно о круизе россиян на лайнере Astoria Grande

Круизный лайнер Astoria Grande прибыл в Батуми из Сочи 31 июля. По информации издания "Эхо Кавказа", на борту лайнера находятся лица, поддерживающие войну в Украине. Среди них – бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, российская музыкальная группа "Тестостерон", неоднократно выступавшая перед российскими военными и белорус Дмитрий Колдун, дававший концерт в так называемой "ДНР" 2018 года.

Когда Astoria Grande накануне 27 июля вошел в порт Батуми, это вызвало протестные акции. Протестующие скандировали "Русский корабль, иди на**" и "Абхазия – это Грузия".

Напомним, в России маньяк 14 лет держал в подвале похищенную девушку и насиловал: как ей удалось скрыться.

Читайте также: