В Грузии началась массовая забастовка, которую возглавила Зурабишвили: что происходит

Целью забастовки объявлена демонстрация возможных последствий отказа Грузии от интеграции с Евросоюзом.

В столице Грузии Тбилиси началась масштабная забастовка с требованиями проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих. К забастовке присоединилась пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Interpress News.

К забастовке присоединилось около 500 предприятий. На площади Республики в центре грузинской столицы около 200 участников акции перекрыли автомобильное движение, аналогичные действия проходят на проспекте Чавчавадзе.

Целью забастовки объявлена демонстрация возможных последствий отказа Грузии от интеграции с Евросоюзом.

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“Экономический застой, закрытые предприятия, бедность и безработица. Как угрозы, так и решения общие для всех – новые выборы и освобождение задержанных”, — говорится в опубликованном заявлении организаторов.

В протесте принимают участие сотрудники крупных компаний, включая филиалы Dunkin и Wendy's, принадлежащие холдингу бизнесмена Сосо Пхакадзе, которого считают сторонником власти. Также r акции привлечены сотрудники Alta, работники банков TBC, Liberty и Credo, а также представители Tegeta Motors и других компаний.

Ранее руководство ряда крупных грузинских предприятий заявило, что не будет препятствовать участию сотрудников в забастовке за пределами рабочих мест.

Как сообщалось ранее, протесты в Грузии начались после парламентских выборов, на которых пророссийская партия "Грузинская мечта" одержала победу с результатом 53,93% голосов. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов и отказалась признавать результаты голосования.

Обострение протестов произошло 28 ноября после остановки процесса евроинтеграции страны. В первые недели протестные акции жестко подавлялись силовиками с использованием физической силы, слезоточивого газа и водометов.

Напомним, в ночь на 14 января в Батуми, в гостинице "Шератон", произошло нападение на бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, ныне возглавляющего оппозиционную партию "За Грузию".

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