В Грузии начались обыски и жестокие задержания лидеров оппозиции

В частности, силовики схватили лидера крупнейшей оппозиционной политсилы "Коалиция за перемены" Николоза Гварамию.

В Грузии 4 декабря полиция устроила обыски в офисах оппозиционных партий в Тбилиси и проводит задержание лидеров оппозиционных сил.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Оппоненты грузинских властей сообщают об обысках в офисах оппозиционных партий. В частности, правоохранители штурмовали и зашли в офисы партии "Единство – Национальное движение" и партии "Коалиция за перемены".

Силовики схватили лидера политсилы "Коалиция за перемены" Николоза Гварамию. Задержан и член этой партии Гела Хасая.

Ранее полиция зашла в дом администратора фейсбук-платформы "Даитове" Ильи Глонти.

В свою очередь премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что организации гражданского общества закупают пиротехнику и другое оборудование для протестных акций. Он пригрозил оппозиционерам "установленной законом ответственностью".

Силовики в Грузии жестко задерживают лидеров оппозиции

Напомним, накануне в Грузии граждане вышли на протесты против правительства и отмены европейского выбора. Силовики устроили разгон, избиение и задержание протестующих, атаковали демонстрантов водометами и газом.

Читайте также: