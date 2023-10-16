В Грузии хотят принудительно лишить власти президента Саломе Зурабишвили: начинается процедура импичмента

Чтобы импичмент состоялся, за это должны проголосовать не менее 100 депутатов.

В Грузии вроде бы начинается процедура импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Ей "упрекают", что она нарушила Конституцию.

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа"

Как отмечается, в парламенте стране поднималось обращение депутатов, которое поддержали шесть членов Конституционного суда, еще трое выступили против импичмента.

Теперь грузинский парламент должен в двухнедельный срок поставить на голосование вопрос об отстранении от президентского поста Саломе Зурабишвили. Чтобы импичмент состоялся, за это должны проголосовать не менее 100 депутатов.

В то же время, возможное нарушение Конституции со стороны президента усмотрели депутаты правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". В партии считают, что поездки Зурабишвили за границу нарушили 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент осуществляет представительские полномочия во внешней политике с согласия правительства.

Добавим, что в последние месяцы президент был в Берлине и в Брюсселе. В ее администрации заявили, что эти поездки касались "предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС".

Напомним, что премьер Грузии назвал "вторая Путина" Орбана образцовым политиком.

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