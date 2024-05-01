В Грузии – настоящий Майдан: в ход пошли водометы и слезоточивый газ, депутаты дерутся

Резиновые пули и слезоточивый газ против митингующих, многочисленные задержания и новые драки в парламенте.

Грузия продолжает протестовать против скандального закона об иноагентах, который пытаются продвинуть местные парламентарии. Вечером 30 апреля протесты вышли на новый уровень, а силовики впервые избивали и стреляли по протестующим. Несмотря на яростное сопротивление народа, депутаты от правящей партии не сдаются – будут голосовать снова 1 мая.

Почему грузины устроили Майдан, зачем местным властям "российский" закон и как дальше могут разворачиваться события — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Грузины уже не выдерживают и выходят на все новые и новые митинги. Вечером 30 апреля жители Тбилиси снова собрались под зданием парламента страны, чтобы показать депутатам и всему миру, что они против российских законов в собственной стране.

Скандальный закон, насажденный Россией

Именно в это время внутри парламента депутаты рассматривали во втором чтении законопроект об "иноагентах". Его полное название законопроект о "Прозрачности иностранного влияния". Документ предусматривает появление реестра так называемых иностранных агентов – некоммерческих юридических организаций и медиа, финансируемых из-за границы более чем на 20%. Та же норма в законодательстве есть в России, поэтому многие эксперты грузинский документ окрестили "клоном" российского. Неудивительно, что Москва использует его для устрашения и притеснения независимых журналистов, активистов и инакомыслящих. Этого, как огня, боятся сознательные грузины.

Над Грузией повисла угроза диктатуры

В Грузии пока это еще законопроект, но очень скоро может стать полноценным законом. 30 апреля грузинский парламент должен был рассмотреть его во втором чтении. В первом законопроект таки протиснули, несмотря на драки депутатов и выступления митингующих. Народ вышел и в этот раз, людей было больше, а настроены они были жестче.

Кадры с улиц Тбилиси отчетливо напоминают сцены Майдана. Национальные флаги рядом с флагами ЕС, молодые, старые, совсем юные люди – всех объединяет одно: они против произвола и диктатуры. 30 апреля протестующие решили перекрыть центральный проспект Руставели в Тбилиси. И это вызвало жесткую реакцию полиции. Силовики решили разогнать митинг перед парламентом, но оттеснить протестующих грубой силой оказалось нелегко. Митингующих забросали гранатами со слезоточивым газом, сообщали очевидцы и о звуках выстрелов.

Как отметили местные, полиция впервые применила резиновые пули. К тому же начала не только трепать всех от мала до велика, но и жестко задерживать людей. По данным МВД страны, они арестовали 63 участника протеста, а также побили одного из лидеров оппозиции Левана Хабеишвили.

"Требовали, чтобы я признал себя "чмом", и продолжали меня избивать. То, что вы видите, это Россия. Дело не только во мне, они избивали молодежь, этих детей. Это не демократия, когда избивают лидера большинства. У меня одна просьба, до выборов 5 месяцев, прошу по-человечески, отзовите этот закон".

В конце концов, силовики оттеснили митингующих чуть дальше от парламента, но не с улиц. Президент страны Саломе Зурабишвили осудила жестокость силовиков.

"В Тбилиси продолжается совершенно неуместное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов. Вся ответственность ложится только на правительство. Грузинскому народу отказывают в праве на мирный протест"

В ЕС возмущены

Осудили жестокий разгон грузин и в ЕС. Соответствующее заявление у себя в соцсети X выставил главный дипломат Союза Жозеп Боррель.

"Решительно осуждаю насилие в отношении мирно протестовавших против закона "об иностранном влиянии" демонстрантов в Грузии. Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС, и я призываю ее власть обеспечить право на мирное собрание. Применение силы для их подавления неприемлемо".

Не хотят этого терпеть и в Европарламенте. Одна из его депутаток Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса страны-кандидата на членство в ЕС, если там продолжат разгонять протесты силой и примут закон об "иноагентах".

Напомним, что сейчас в Грузии эдакое двоевластие: правительство возглавляет новый молодой премьер Иракли Кобахидзе, но есть нюанс – он из пророссийской партии "Грузинская мечта". Ее еще в 2012 году основал российский олигарх грузинского происхождения Бидзина Иванишвили. А вот президент — опытная политика с проевропейскими взглядами, но без полноты власти. Ранее она обещала наложить вето, если законопроект об иноагентах будет принят. Но и эти рычаги могут быть бесполезными. Согласно Конституции страны, если президент не согласен с законом, он должен предложить поправки. Их ставят на голосование, и если они не проходят, снова голосуют за первоначальную редакцию законопроекта. Если президент в пятидневный срок отказывается подписывать его, то это делает председатель парламента.

Митингуют грузины и прямо сейчас! Дело в том, что 30 апреля голосование за законопроект во втором чтении так и не состоялось, поэтому его перенесли на 1 мая. Обсуждение началось в 11:00 по киевскому времени и очень напряженное. Депутаты снова подрались.

Какие прогнозы

По словам экспертов, у пророссийских сил уже давно достаточно голосов, чтобы таки дожать и принять скандальный закон об "иноагентах". Но все время не хватало смелости открыто пойти против воли народа.

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