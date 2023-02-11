В Грузии недалеко от границы с Турцией произошло землетрясение

После первого толчка магнитудой 4,3 произошло еще две, но меньшей силы.

В субботу, 11 февраля, в грузинском городе Озургете, расположенном в 70 километрах от границы с Турцией, жители были напуганы подземными толчками.

Как сообщила телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Института наук о Земле, в 19:33 (18:33 по киевскому времени) произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Его эпицентр находился в районе горы Бахмаро возле города Озургети.

По словам местных жителей, подземные толчки очень ощущались в многоэтажных домах. После пережитого на фоне сообщений из соседней Турции люди боятся возвращаться в многоэтажные дома.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра после этого землетрясения зафиксировано еще два подземных толчка, магнитуда составила 3,0. Их эпицентр также размещался в районе Озургети.

По неподтвержденной информации, землетрясение также ощутили жители города Батуми, расположенного неподалеку.

Напомним, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, количество жертв в странах увеличилось до более чем 25 тысяч.

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