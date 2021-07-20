В Грузии отпустили двух украинских яхтсменов, задержанных еще в ноябре

Их арестовали за якобы незаконное пересечение границы.
Освобождение украинцев в Грузии. Там из-за решетки отпустили двух украинских яхтсменов.\
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 июля.
Произошло это накануне — в день визита президента Зеленского в Батуми. За это решение Украина боролась с ноября прошлого года.
Юрия Хомича и Владимира Дьяченко задержали, когда они на яхте направлялись вдоль берегов Грузии в Турцию. Их сразу же отправили в СИЗО за якобы незаконное пересечение границы. Меньше недели назад украинцев приговорили к четырем годам тюрьмы. Сейчас их помиловали и сняли с них судимости.