В Грузии отреагировали на заявления фейковой "Южной Осетии" о присоединении к России

В Грузии отреагировали на заявления фейковой "Южной Осетии" о присоединении к России

В Грузии также заявили, что не будут использовать силовой вариант для возвращения "Южной Осетии".

В Грузии осудили заявления псевдопрезидента фейковой "Южной Осетии" о присоединении к России.

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Об этом сообщает Interpressnews.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани отметил, что "Южная Осетия" – это оккупированная территория Грузии, а потому говорить о ее присоединении к РФ – неприемлемо. Он добавил, что в таких условиях никакие референдумы не будут иметь юридическую силу.

"Хотя есть попытки втянуть Грузию в провокации, наше правительство не допустит этого – мы последовательны в мирной политике, анонсированной правительством и не будем применять силу для восстановления территориальной целостности", – отметил Давид Залкиани.

Напомним, в непризнанном псевдогосударственном образовании "Южная Осетия", расположенном на временно оккупированной территории Грузии, намерены провести так называемый "референдум" о присоединении к РФ после "президентских выборов".

Также 300 военнослужащих из Южной Осетии отказались сразиться за путинский режим на Донбассе. Они покинули позиции и вернулись домой.