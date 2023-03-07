В Грузии поддержали закон об "иноагентах": в центре Тбилиси вспыхнул массовый протест (фото, видео)

У здания парламента в центре Тбилиси собрались протестующие, есть информация о столкновениях с силовиками.
Парламент Грузии 7 марта в первом чтении поддержал законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Он в значительной степени следует российскому законодательству об "иноагентах".
Об этом сообщают "Эхо Кавказа", "Грузия Онлайн".
Из 150 депутатов 76 проголосовали "за" принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", 13 — "против" и 61 человек воздержался.
Голосование по еще одному варианту законопроекта об "иноагентах" под названием "О регистрации иностранных агентов" состоится 9 марта.
Посольство США в Грузии уже отреагировало на эти действия: там назвали сегодняшний день – "черным для грузинской демократии". А дальнейшее рассмотрение подобных законов, по мнению посольства, "несовместимо с четким стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию".
Кроме того, в посольстве добавили, что в волнение такого закона нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, помогающих согражданам.
"Происходящее вызывает реальные вопросы о приверженности правящей партии (Грузии — ред.) к евроатлантической интеграции", — подчеркнули в посольстве США.
На фоне этого толпы жителей Грузии вышли на масштабную акцию протеста у здания парламента. Тысячи протестующих против принятия нового закона перекрыли центральный проспект.
Люди вышли с украинскими и грузинскими флагами. По данным местных СМИ, вблизи здания парламента уже мобилизован "спецназ", а также взимаются дополнительные наряды силовиков. Есть информация, что силовики начали применять слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Также сообщают о столкновениях между полицией и участниками акции. По информации СМИ, из здания парламента якобы эвакуировали депутатов, также в центр направляются машины скорой помощи.
#Georgia : массивные резиденции коридора брызги могут быть использованы на Георгиевских гражданах, которые являются просто практикующими своими демократическими силами, чтобы протестировать перед парламентом. pic.twitter.com/RBUz7ND6DH— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) Март 7, 2023
МВД сделало заявление, предупредив организаторов и лидеров митинга не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акция не приобрела насильственный характер.
Напомним, в Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах".
Подробно о том, что не столько со скандальным законом, читайте здесь.
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