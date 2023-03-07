В Грузии поддержали закон об "иноагентах": в центре Тбилиси вспыхнул массовый протест (фото, видео)

У здания парламента в центре Тбилиси собрались протестующие, есть информация о столкновениях с силовиками.

Парламент Грузии 7 марта в первом чтении поддержал законопроект , объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Он в значительной степени следует российскому законодательству об "иноагентах".

Об этом сообщают "Эхо Кавказа", "Грузия Онлайн".

Из 150 депутатов 76 проголосовали "за" принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", 13 — "против" и 61 человек воздержался.

Также читайте Премьер Грузии заявил, что украинские власти намерены перебросить войну на территорию его страны

Голосование по еще одному варианту законопроекта об "иноагентах" под названием "О регистрации иностранных агентов" состоится 9 марта.

Посольство США в Грузии уже отреагировало на эти действия: там назвали сегодняшний день – "черным для грузинской демократии". А дальнейшее рассмотрение подобных законов, по мнению посольства, "несовместимо с четким стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию".

Кроме того, в посольстве добавили, что в волнение такого закона нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, помогающих согражданам.

"Происходящее вызывает реальные вопросы о приверженности правящей партии (Грузии — ред.) к евроатлантической интеграции", — подчеркнули в посольстве США.

Также читайте Президент Грузии хочет, чтобы Россия прекратила оккупацию части страны в рамках мирного соглашения с Украиной

На фоне этого толпы жителей Грузии вышли на масштабную акцию протеста у здания парламента. Тысячи протестующих против принятия нового закона перекрыли центральный проспект.

Люди вышли с украинскими и грузинскими флагами. По данным местных СМИ, вблизи здания парламента уже мобилизован "спецназ", а также взимаются дополнительные наряды силовиков. Есть информация, что силовики начали применять слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Также сообщают о столкновениях между полицией и участниками акции. По информации СМИ, из здания парламента якобы эвакуировали депутатов, также в центр направляются машины скорой помощи.

#Georgia : массивные резиденции коридора брызги могут быть использованы на Георгиевских гражданах, которые являются просто практикующими своими демократическими силами, чтобы протестировать перед парламентом. pic.twitter.com/RBUz7ND6DH — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) Март 7, 2023

МВД сделало заявление, предупредив организаторов и лидеров митинга не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акция не приобрела насильственный характер.

Напомним, в Грузии депутаты подрались из-за закона об "иноагентах".

Подробно о том, что не столько со скандальным законом, читайте здесь.

Читайте также: