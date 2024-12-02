В Грузии полиция, вероятно, применила резиновые пули против протестующих: видео

Протесты против отказа грузинского правительства от интеграции с Евросоюзом продолжаются четвертый день.

Во время масштабных протестов в Тбилиси, которые продолжаются уже четвертый день из-за отказа пророссийского правительства Грузии от евроинтеграции, силовики якобы применили резиновые пули.

Соответствующие кадры опубликовала грузинская служба "Радио Свобода".

Зафиксированные на видео события происходили в 3:30 утра 1 декабря на улице Чантурия. В грузинском МВД до сих пор не прокомментировали применение резиновых пуль.

Протестующих у здания грузинского парламента пытаются разогнать водометами, в ответ они атакуют силовиков петардами и фейерверками.

Чтобы согреться в холодную декабрьскую ночь, когда температура воздуха опустилась до 0 градусов, митингующие разожгли костер на улице Шевченко.

Против протестующих в Грузии полиция применила резиновые пули

Протестующие против решения правительства приостановить интеграцию с Евросоюзом перекрыли проспекты Руставели и Коставы в центре Тбилиси.

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Помимо столицы Грузии, протесты проходят в других крупных городах страны – Батуми, Гори, Кобулете, Кутаисе и Руставе. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов и отставки только что сформировавшегося правительства.

В резиденции президентки Грузии Саломе Зурабишвили, поддержавшей протесты, состоялись консультации оппозиции и общественного сектора по координации совместных действий.

Напомним, в Грузии продолжаются масштабные митинги против отказа правительства от евроинтеграции. Несмотря на попытки силового разгона, многие остаются на ночь на улицах.

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