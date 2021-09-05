В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

Погибший был активным участником организации "Пласт".

В Грузии после восхождения на гору Тетнульд ( "Белая гора") погиб украинский альпинист из Львовщины, пластун Петр Борис.

Об этом сообщает национальная скаутская организация "Пласт".

"Неутомимый путешественник совершил восхождение на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия, Грузия. Высота — 4852 м. Погиб после завершения восхождения. Петр был членом куреня "Сіроманці" и активным участником пластовых мероприятий и лагерей", — говорится в сообщении.

Позже жена Петра Бориса Юлиана сообщила в Facebook, что во вторник, 7 сентября, планируют совершить заупокойную службу, однако это еще точно неизвестно. Сейчас родные организуют возвращение тела погибшего в Украину.

Ранее сообщалось, что в Грузии под снежную лавину попало трое украинцев.

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