В Грузии продолжаются масштабные протесты: участники акции требуют пророссийское правительство уйти в отставку (видео)

В Грузии третий день продолжаются масштабные протесты. Участники акции снова собрались вечером 9 марта с требованием уйти пророссийское правительство в отставку и провести досрочные выборы.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Как информирует телеканал "Рустави 2", на трибуну у парламента Грузии вышли оппозиционные политики, которые обратились к митингующим. Как заявили представители оппозиции, власть нужно менять, сразу после выхода политиков на сцену с трибуны прозвучали призывы к смене власти. Часть оппозиции заверила, что не разойдется и протесты не прекратятся. Грузинский народ хочет убедиться, что путь и курс на Европу непреклонны.

В социальных сетях публикуют видео, на котором грузины сжигают российское знамя перед зданием парламента в знак протеста.

Добавим, что протесты проходят в Тбилиси, Батуми и Кутаисе.

Напомним, сразу митингующие выдвигали два основных требования к власти: отзыв законопроекта об "иноагентах" и увольнение арестованных 7 и 8 марта граждан. На следующий день руководящая партия "Грузинская мечта" объявила об отзыве из парламента законопроекта, но возмущенные граждане страны вышли снова на улицы и призвали освободить задержанных. Позже в МВД Грузии сообщило об увольнении протестующих.

Грузия взрывается протестами: драка в парламенте

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