В Грузии проходят слушания по делу об импичменте президентки Зурабишвили: она не приехала

Зурабишвили лично не пришла на заседание, вместо нее присутствуют двое ее представителей.

Президентку Грузии Саломе Зурабишвили могут вызвать в Конституционный суд на слушания по делу об импичменте, на которые она не приехала.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", со ссылкой на заявление главы Конституционного суда Грузии Мераба Туравы.

Председатель Конституционного суда Турава на заседании поинтересовался, насколько представители президента имеют информацию о ее визитах и встречах с европейскими лидерами. Чугошвили и Копалеишвили отметили, что могут полноценно представлять в суде интересы грузинского лидера.

Мераб Турава при этом отметил, что Зурабишвили "не сложно передвигаться", и она могла бы лично принять участие в слушаниях.

3 октября в Батуми начались судебные слушания по делу об импичменте Зурабишвили, на которые она не поехала. В настоящее время президент страны находится в своей резиденции, дворце Орбелиани. Журналистам телеканала "Пирвели" она дала краткий комментарий — "Что будет, то будет, а все будет хорошо".

Также Зурабишвили написала в соцсети, что "вполне доверяет" своим представителям в КС — бывшему члену руководящей партии "Грузинская мечта" Тамар Чугошвили и экссудии Конституционного суда Майе Копалеишвили.

Напомним, в Грузии партия власти объявила о начале процедуры импичмента президентки Саломе Зурабишвили. К этому пришли из-за ее поездки в Европу, которую не согласовало правительство. Отмечается, что глава государства может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства.