В Грузии произошел оползень: погибла украинка, продолжаются поиски ее ребенка

В Грузии 3 августа произошел оползень в районе курортного поселка Шови. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями. На данный момент известно о смерти 12 человек, среди погибших – гражданка Украины, сейчас продолжаются поиски ее ребенка.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД.

В МИД отметили, что украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями, чтобы подготовиться к репатриации тела. Также идет проверка, не было ли других украинцев в поселке Шови.

По данным местных СМИ, спасательная операция в поселке Шови продолжается, к ней присоединились армейские подразделения. Спасатели ищут 25-29 человек, пропавших без вести. Из эпицентра бедствия уже эвакуировали 210 граждан.

Напомним, в МИДе прокомментировали задержание украинки на протестах в Грузии.

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