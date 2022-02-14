В Грузии произошло сильное землетрясение: в стране отключалось электричество

Землетрясение ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии.

В Грузии произошло сильное землетрясение.

Об этом информирует "Эхо Кавказа".

В Дманисском муниципалитете Грузии, где находился эпицентр землетрясения, произошедшего вечером 13 февраля, разрушений нет. Об этом заявил глава местной администрации Коба Мурадашвили.

После землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

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Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в 22:25 по тбилисскому времени. Землетрясение ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье.

Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре. Там также в некоторых районах отключилось электричество.

Напомним, что в Афганистане в понедельник, 17 января, в результате землетрясения магнитудой 5,3 погибли по меньшей мере 26 человек, а еще четверо получили ранения.

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