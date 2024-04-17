В Грузии пророссийские депутаты в первом чтении приняли закон об "иноагентах"

Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

Парламент Грузии в первом чтении принял закон об "иноагентах". Против этого документа никто из депутатов не проголосовал.

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

“Парламент Грузии утвердил в первом чтении закон об “иноагентах” – законопроект “О прозрачности иностранного влияния”. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто”, – пишет издание.

Напомним, что закон об "иноагентах" в Парламент пытались протащить пророссийские депутаты, которые хотели подыграть кровавому диктатору Путину.

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