В Грузии состоялся судебный процесс над Саакашвили: чем завершилось заседание

Следующий судебный процесс по рассмотрению дела Саакашвили состоится 29 ноября.
В Тбилиси сегодня, 10 ноября, состоялся судебный процесс по уголовному делу против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Началось заседание суда в 13.00.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отметим, экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили предъявлены обвинения в деле разгона демонстрантов в центре Тбилиси и вторжение в телекомпанию "Имед" 7 ноября 2007 года, а также незаконное завладение имуществом Бадри Патаркацишвили. Обвинения предъявлены по части 3 статьи 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий). Как наказание она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
На судебном процессе присутствовали экспремьер Вано Мерабишвили, эксмер Тбилиси Гиги Угулава, эксминистр обороны Давида Кезерашвили и эксминистр юстиции Зураб Адеишвили. В начале заседания также были адвокаты экспрезидента Грузии Саакашвили, однако впоследствии покинули заседание суда после того, как судья Нино Элиешивили отказалась допускать на заседание еще двух адвокатов. Сам Саакашвили на процессе не присутствовал. Специальная пенитенциарная служба, исходя из мер безопасности, приняла решение оставить его в лечебном пенитенциарном учреждении №18. Решение пенитенциарной службы вызвало возмущение как у сторонников, так и у лидеров политических партий.
Как пишут местные издания, перед началом заседания здание Тбилисского городского суда было оцеплено полицией из-за акции сторонников экспрезидента Грузии Саакашвили, собравшихся у центрального входа в суд. Они скандировали "Мышь, Миша" и держали лозунги с надписями "Свободу Саакашвили".
Тбилисский городской суд в среду аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении Саакашвили, которое находится в заключении по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года. Судья Нино Элиешвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, поскольку он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.
Следующий судебный процесс по рассмотрению дела Михеила Саакашвили состоится 29 ноября в 11 утра.
Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.
Читайте также:
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Саакашвили
- "Я знал, что меня арестуют": задержанный в Грузии Саакашвили написал письмо из тюрьмы
- В Саакашвили начались провалы в памяти из-за голодовки — адвокат политика
- "Мне больно на него смотреть": любимая Саакашвили рассказала, что он похудел более чем на 20 кг