В Грузии состоялся судебный процесс над Саакашвили: чем завершилось заседание

Следующий судебный процесс по рассмотрению дела Саакашвили состоится 29 ноября.

В Тбилиси сегодня, 10 ноября, состоялся судебный процесс по уголовному делу против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Началось заседание суда в 13.00.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Отметим, экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили предъявлены обвинения в деле разгона демонстрантов в центре Тбилиси и вторжение в телекомпанию "Имед" 7 ноября 2007 года, а также незаконное завладение имуществом Бадри Патаркацишвили. Обвинения предъявлены по части 3 статьи 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий). Как наказание она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

На судебном процессе присутствовали экспремьер Вано Мерабишвили, эксмер Тбилиси Гиги Угулава, эксминистр обороны Давида Кезерашвили и эксминистр юстиции Зураб Адеишвили. В начале заседания также были адвокаты экспрезидента Грузии Саакашвили, однако впоследствии покинули заседание суда после того, как судья Нино Элиешивили отказалась допускать на заседание еще двух адвокатов. С ам Саакашвили на процессе не присутствовал. Специальная пенитенциарная служба, исходя из мер безопасности, приняла решение оставить его в лечебном пенитенциарном учреждении №18. Решение пенитенциарной службы вызвало возмущение как у сторонников, так и у лидеров политических партий.

Как пишут местные издания, перед началом заседания здание Тбилисского городского суда было оцеплено полицией из-за акции сторонников экспрезидента Грузии Саакашвили, собравшихся у центрального входа в суд. Они скандировали "Мышь, Миша" и держали лозунги с надписями "Свободу Саакашвили".

Тбилисский городской суд в среду аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении Саакашвили, которое находится в заключении по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года. Судья Нино Элиешвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, поскольку он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.

Следующий судебный процесс по рассмотрению дела Михеила Саакашвили состоится 29 ноября в 11 утра.

Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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