В Грузии прошла инаугурация Кавелашвили: люди снова собрались на протесты

В здании парламента Грузии состоялась церемония инаугурации Михаила Кавелашвили как нового президента — его не признают пятая президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть международных партнеров страны.

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

После церемонии в Тбилиси снова активизировались массовые протесты. Полиция начала задерживать демонстрантов. Сообщается, что есть пострадавшие.

Что предшествовало

Михаила Кавелашвили президентом избрала избирательная коллегия, состоящая из депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании). Кавелашвили был единственным кандидатом.

Кавелашвили принял присягу президента и обратился к собравшимся. В общей сложности церемония инаугурации длилась около получаса. Туда не пригласили, в частности, дипломатов из других стран якобы из-за "нехватки мест в зале заседаний".

Михаил Кавелашвили – шестикратный чемпион Грузии по футболу. С 2016 года он был депутатом парламента от "Грузинской мечты", а в 2022 году возглавил обособленную от правящей партию "Сила народа". Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об "иноагентах", который вызвал большие протесты по всей стране.

Грузинская конституция предусматривает, что полномочия действующего президента прекращаются после инаугурации нового, но Саломе Зурабишвили не собирается слагать свои полномочия, хотя и решила покинуть президентский дворец. Она убеждена, что парламент нелегитимен, а инаугурация Кавелашвили "издевательство над демократией".

Оппозиционные партии и дальше будут считать Зурабишвили законным президентом. Они участвуют в работе над документом, определяющим условия проведения новых парламентских выборов.

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