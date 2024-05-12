В Грузии прошла самая большая демонстрация в современной истории: на протесты против скандального закона вышли тысячи человек

Проевропейская акция с требованием отзыва закона об "иноагентах", состоявшаяся в Тбилиси 11 мая, стала самой большой демонстрацией в современной истории Грузии.

Об этом пишет Visioner.

«Присутствуют не менее 200 тысяч человек, но всего в течение дня их количество, вероятно, приближалось к 300 тысячам», — пишут они.

Расчеты производили с помощью платформы Mapchecking. Этот инструмент позволяет сосчитать людей на конкретной территории с указанием плотности толпы.

Согласно оценке, на площади Европы в момент пика было 200,1 тысяч человек. Туда группы протестующих проводили марши из разных локаций в центре Тбилиси.

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Завершающей частью акции стал концерт. Популярные исполнители выступали практически экспромтом на небольшой сцене.

По подсчетам Visioner, самой масштабной акцией протестующих против закона об иноагентах до сих пор была демонстрация вечером 28 апреля. На следующий день "Грузинская мечта" собрала на своей контракции около 100 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о протестах в стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии в результате протестов пострадали 8 человек.

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