В Грузии протестующие штурмуют президентский дворец

Протесты в Грузии / © Associated Press

В субботу, 4 октября, во время массовых протестов против фальсификации местных выборов в Грузии демонстранты пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси.

Об этом сообщает «Грузия.онлайн».

Люди вышли на улицы столицы, обвиняя власть в фальсификации местных выборов. Демонстранты называют голосование «фарсом» и даже «российской спецоперацией».

Группа мужчин сломала ограждение вокруг президентского дворца и напала на нескольких представителей стражи, которые находились во дворе.

Вскоре из здания резиденции появились спецназовцы и сотни патрульных полицейских. Против демонстрантов они применили перцовый газ, происходят задержания.

Штурму резиденции президента Грузии предшествовало обращение члена «Единого национального движения» Муртаза Зоделава.

«Я прошу всех [двинуться] в сторону парка Бараташвили, мужская сила только. Мы собираемся там и начинаем действовать, чтобы народ Грузии вернул себе властные центры… Тбилиси, Грузия, выходите! Мужская сила. Мы соберемся за садом Бараташвили и возьмем ключи от дворца президента», — обратился он к протестующим.

Зоделава обратился также к родственникам силовиков, призвав их забрать охранников резиденции и уберечь «от народного гнева».

«Они тоже грузины, у них должна быть возможность вернуться домой к семьям. Потому что 13 лет у грузинского народа такого шанса не было», — заявил грузинский оппозиционный политик.

Напомним, ранее, в конце ноября 2024 года, в Грузии начались протесты после парламентских выборов, на которых пророссийская партия «Грузинская мечта» одержала победу с результатом 53,93% голосов. Оппозиция обвинила власть в фальсификации результатов и отказалась признавать результаты голосования.