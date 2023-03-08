В Грузии протестующие выбили окна в парламенте, силовики применили водометы: видео

В Грузии протестующие пошли на штурм парламента, они выбили окна в здании законодательного органа власти. Силовики применяют против людей водометы.

Об этом сообщает грузинское "Радио Свобода".

На кадрах видно, как грузинские протестующие выбили окна парламента. В ответ на это силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Полиция стала силой разгонять людей. Политик Георгий Вашадзе призвал общественность оцепить законодательный орган. После того, как митингующие разбили окна в парламенте, Вашадзе подошел к ним и попросил воздержаться от насильственных действий.

Протесты в Грузии: что известно

Протесты в Грузии вспыхнули 7 марта из-за пророссийского закона об "иностранных агентах", который вредит европейской интеграции этой страны.

8 марта активисты снова вышли на протесты. Митингующие выдвинули властям два требования: отозвать из парламента закон "об иностранных агентах" и отпустить всех задержанных. Но власти отказались.

После этого грузины решили устроить мирную "осаду парламента". В то же время часть из них пытаются снести заграждения возле здания.

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