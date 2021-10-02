В Грузии рассказали, где посадили Саакашвили и сообщили подробности задержания

Рати Брегадзе сообщил, что перед заключением Саакашвили прошел медицинский осмотр.
Задержанный в Грузии екс-президент Саакашвили находится в тюрьме города Рустави, в 30 км от Тбилиси.
Об этом сообщает министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, пишет newsgeorgia.ge.
Министр сообщил, что Саакашвили задержали в одном из спальных районов Тбилиси. Также отмечается, что он нелегально пересек границу, приехав в Грузию с Украины. Рати Брегадзе сообщил, что перед заключением Саакашвили прошел медицинский осмотр и он не жалуется на условия содержания. А в Рустави Саакашвили перевели из соображений безопасности.
"Исходя из ряда вопросов, включающих безопасность, было принято решение о переводе Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12. Там обеспечены абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам", — сказал Рати Брегадзе.
Также министр юстиции сообщил, что адвокат может беспрепятственно посещать екс-президента
Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.
Как сообщалось, в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали Саакашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил екс-президента, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму.
Также в Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания.
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