В Грузии силовики снова жестоко разгоняют протестующих (видео)

В Тбилиси грузинские силовики в ночь на 4 декабря снова разгоняли и жестко задерживали протестующих.

В столице Грузии Тбилиси на шестой день масштабных протестов силовики снова начали разгон антиправительственного протеста у парламента.

Об этом сообщают грузинские издания Mtavari и Rustavi2.

На проспекте Руставели спецназ использует спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы, для разгона протестующих. Из-за выброса слезоточивого газа нескольким митингующим, в частности представителям СМИ, понадобилась медицинская помощь.

Спецназовцы задержали нескольких активистов митинга. В свою очередь демонстранты бросают в полицию пиротехнику.

В Сети появились кадры жестоких действий грузинских силовиков. Эти кадры до боли напоминают события в Украине 11-летней давности – разгон Евромайдана 30 ноября 2013 года.

В Грузии полиция снова пытается разогнать демонстрантов

"Участники мирного проевропейского митинга были жестоко разогнаны силами "Омона" "Грузинской мечты". Непропорционально используются слезоточивый газ и водометы. Идут массовые задержания и случаи некорректного обращения", — написала в соцсети Х президентка Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, что новая волна протестов в Грузии снова вспыхнула после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Люди вышли на митинги в Тбилиси и других городах.

Комментируя заявление премьера президент Грузии заявила, что правительство "объявило войну своему народу".

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