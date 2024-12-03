В Грузии силовики снова жестоко разгоняют протестующих (видео)

В Тбилиси грузинские силовики в ночь на 4 декабря снова разгоняли и жестко задерживали протестующих.
В столице Грузии Тбилиси на шестой день масштабных протестов силовики снова начали разгон антиправительственного протеста у парламента.
Об этом сообщают грузинские издания Mtavari и Rustavi2.
На проспекте Руставели спецназ использует спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы, для разгона протестующих. Из-за выброса слезоточивого газа нескольким митингующим, в частности представителям СМИ, понадобилась медицинская помощь.
Спецназовцы задержали нескольких активистов митинга. В свою очередь демонстранты бросают в полицию пиротехнику.
В Сети появились кадры жестоких действий грузинских силовиков. Эти кадры до боли напоминают события в Украине 11-летней давности – разгон Евромайдана 30 ноября 2013 года.
"Участники мирного проевропейского митинга были жестоко разогнаны силами "Омона" "Грузинской мечты". Непропорционально используются слезоточивый газ и водометы. Идут массовые задержания и случаи некорректного обращения", — написала в соцсети Х президентка Грузии Саломе Зурабишвили.
Напомним, что новая волна протестов в Грузии снова вспыхнула после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Люди вышли на митинги в Тбилиси и других городах.
Комментируя заявление премьера президент Грузии заявила, что правительство "объявило войну своему народу".
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