В Грузии в течение нескольких часов произошло два землетрясения

Магнитуда землетрясений в Грузии превысила три балла.

В Грузии 19 июля в течение нескольких часов зафиксировали сразу два землетрясения.

Об этом сообщает "Грузия Online".

По информации Национального центра сейсмического мониторинга Института наук о земле, подземные толчки сначала зафиксировали в 02:38 по местному времени рядом с городом Дедоплисцкаро. Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла.

Эпицентр второго землетрясения находился возле города Дманиси (в 04:54), в 57 км от столицы Тбилиси, его магнитуда составляла 3,1 балла.

Напомним, у побережья Аляски произошло мощное землетрясение.

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