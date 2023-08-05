В Грузии во время оползня погибла украинская журналистка

В результате мощного оползня в грузинском поселке Шови погибла медийница из Украины. Ее тело обнаружили на месте трагедии, продолжаются поиски семьи.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела. Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шови", – говорится в сообщении.

"Была доброй, умной, красивой"

Журналистка Ольга Артюшенко в своем фейсбуке сообщила, что погибшей оказалась украинская медийница Алина Поликовская. Девушка подчеркнула, что в настоящее время сведения о судьбе трех детей украинки и ее мужа отсутствуют.

"Алина Поликовская погибла. В Грузии. Она была там с мужем и тремя детьми. Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее нашли. Их – еще нет", – написала коллега погибшей.

По словам Артюшенко, журналистка с детьми и мужчиной проживали в Нидерландах. Их семья была прекрасна.

"Алина была хорошей, умной, красивой – неудивительно, что это понял Заза и забрал ее к себе в Нидерланды. У них была большая замечательная семья в Утрехте", написала журналистка.

Напомним, в Грузии произошел мощный оползень. На сегодня известно о смерти 12 человек, среди них – гражданка Украины.

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