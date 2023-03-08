В Грузии во время протеста силовики открыли стрельбу, есть пострадавшие - СМИ (видео)

В МВД Грузии заявили о задержании еще 10 протестующих.

В Тбилиси под парламентом силовики жестоко начали разгонять митингующих. Правоохранители применили против активистов слезоточивый газ, водометы и отрыли стрельбу. Пока как предупреждение – в воздух.

Об этом сообщают местные издания, публикующие жестокие кадры разгона в Тбилиси.

По информации грузинских изданий, в результате силового разгона есть пострадавшие. Из-за продолжающихся стычек количество пострадавших протестующих неизвестно.

Как пишут СМИ, силовикам удалось оттеснить протестующих от здания парламента. Начались задержания. В Министерстве внутренних дел Грузии заявили о задержании еще 10 человек. В ведомстве заверили, что якобы протестующие имели при себе предметы, предназначенные для насильственных действий — электрошокеры, палки, камни, разные виды пиротехники, краски и разные вещи, запрещенные законом.

По данным МВД, по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях задержаны 76 человек, а по обвинению в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, задержан один человек.

Напомним, ранее сообщали, что в Грузии протестующие выбили окна в парламенте, силовики применили водометы.

Грузия взрывается протестами: драка в парламенте

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