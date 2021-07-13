В Грузии во время протестов из-за смерти избитого гомофобами оператора задержали 12 человек

В Грузии во время протестов из-за смерти избитого гомофобами оператора задержали 12 человек

Митингующие бросали в сторону офиса правящей партии палки и красную краску.

В Тбилиси в понедельник, 12 июля, правоохранители задержали за административные правонарушения 12 участников акции протеста перед офисом правящей партии "Грузинская мечта", в частности журналиста Ираклия Абсандзе.

Об этом сообщает Radio Tavisupleba.

Отмечается, что митингующие, скандируя "Грузинская мечта убила Лексо Лашкараву", бросали в сторону офиса палки и красную краску.

Акция состоялась после завершения митинга на проспекте Руставели, участники которого требовали отставки правительства.

Между тем Коалиция по защите интересов СМИ назвала арест Ираклия Абсандзе попыткой запугать журналистов и призвала Министерсто внутренних дел страны немедленно освободить медийщика.

11 июля оператора телекомпании "Пирвели" Лекса Лашкараву, которого во время съемок митинга жестоко избили противники ЛГБТ-сообщества, обнаружили мертвым в собственной квартире в Тбилиси. Накануне он находился в медучреждении с переломами костей лица.

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После смерти Лашкаравы в столице Грузии вспыхнули массовые протесты за отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, председателя Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, а также наказание всех виновных.

12 июля участники акции протеста прорвали охрану парламента и с помощью оппозиционных депутатов вошли в сессионный зал. Из-за драк, возникших в парламенте, работу законодательного органа пришлось прекратить.

По делу о нанесении оператору телесных повреждений арестованы пять человек, хотя нападающих, по данным очевидцев, было значительно больше.

Между тем в грузинском МВД заявили, что по данным химической экспертизы в крови погибшего обнаружили наркотики и причиной смерти могла быть передозировка.

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