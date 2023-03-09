В Грузии возобновились протесты и распространились на другие города: что сейчас происходит (видео)

В Грузии возобновились протесты 9 марта, которые, кроме Тбилиси, проходят еще и в Батуми и Кутаисе.

Об этом информируют местные СМИ.

Так, в Тбилиси около 20 тыс. митингующих снова собрались на протест у здания парламента. Участники акции пришли с флагами Грузии, ЕС и Украины. К протесту присоединились студенты из 40 заведений высшего образования.

Митингующие требуют освобождения 133 задержанных и доведения до конца процедуры отмены слушаний законопроекта об "иноагентах" в парламенте.

В то же время в Кутаиси люди встали в живую цепь и поют грузинский гимн. Его исполняют протестующие и в Батуми.

Напомним, 9 марта – третий день массовых протестов в Грузии, которые вспыхнули из-за принятия закона об "иноагентах", который фактически дублирует такой же российский закон и направлен на притеснение свободы слова. В предыдущие дни протестов силовики силой разгоняли их участников, применяя слезоточивый газ и водометы. Возникали стычки и были задержаны 133 человека.

Под давлением демонстрантов из парламента был отозван закон об "иноагентах", однако протесты на этом не остановились. Митингующие также требуют освободить всех задержанных и будут протестовать до тех пор, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

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