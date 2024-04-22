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В Грузии возобновились протесты против скандального закона об "иноагентах"

В Грузии возобновились протесты против скандального закона об "иноагентах"

Столицу Грузии охватили протесты из-за скандального законопроекта / Фото: Associated Press

Организаторы не исключают провокаций от силовиков.

В Тбилиси возобновились акции протеста против закона об "иностранных агентах", одобренном парламентом Грузии в первом чтении.

Об этом информирует " Радио Свобода ".

В сообщении указывается, что протестующие граждане сначала находились под зданием грузинского парламента, но впоследствии пошли в здание Верховного суда Грузии.

Люди скандируют "Нет русскому закону! Да Европе!" и "Нет оффшорному закону!".

Организаторы акции заявили, что они не исключают "провокаций со стороны грузинских силовиков, поэтому призывали протестующих не поддаваться им".

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии готовы отменить скандальный закон об "иноагентах", который вызвал протесты в стране, если таковым будет требование для вступления в Евросоюз.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Грузии объяснил принятие скандального закона угрозой "украинизации".

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